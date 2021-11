I Liga em Direto. SL Benfica - SC Braga

O Benfica recebe o Sporting de Braga este domingo, em encontro da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 21:15, no Estádio da Luz, e arbitragem de Artur Soares Dias (AF Porto).

O treinador Jorge Jesus assegurou que o plantel de futebol profissional do Benfica está unido e acusou a comunicação social de reproduzir "mentiras" no sentido de dividir o grupo de trabalho e os adeptos do clube.



Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico começou por abordar o encontro de domingo, com o Sporting de Braga, mas antes que os órgãos de comunicação social não afetos ao clube começassem a colocar as suas perguntas, fez questão de se dirigir “a todos os benfiquistas” sobre notícias que diz terem sido “plantadas”.





“Mentiras nas quais incluíram um grande profissional, que é Otamendi, capitão de equipa, que sabe quais os limites dele em relação à responsabilidade que tem para com o treinador. Claro que é intencional, no sentido de dividir o grupo e os benfiquistas, de os pôr a pensar coisas que não existem”, acusou o técnico.





Já o treinador Carlos Carvalhal diz querer um Sporting de Braga “com coragem e determinação” para discutir o jogo no Estádio da Luz, frente ao Benfica, no domingo, na 11.ª jornada da I Liga de futebol.



A equipa minhota vem de uma vitória caseira para a Liga Europa, sobre o Ludogorets (4-2), na quinta-feira, e de 10 jogos sem perder, enquanto o Benfica de uma série menos positiva de resultados, tendo saído goleado da Alemanha, pelo Bayern de Munique, por 5-2, na terça-feira.



O treinador preferiu sempre centrar-se no Sporting de Braga, mas elogiou a equipa 'encarnada', que “tem excelentes jogadores, um excelente treinador e uma atmosfera sempre difícil”, pois o Estaio da Luz “é um campo difícil de se jogar”.