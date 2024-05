I Liga em direto. Sporting - Portimonense

O Sporting recebe o Portimonense, em encontro da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Iancu Vasilica (AF Vila Real).

O treinador do Sporting voltou a abordar o seu futuro em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Portimonense, a contar para a I Liga portuguesa de futebol, remetendo quase para segundo plano o jogo deste sábado.



Os ‘leões’ recebem os algarvios no sábado, em encontro da 32.ª jornada, com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Iancu Vasilica (AF Vila Real).





A equipa orientada por Rúben Amorim lidera o campeonato, com 81 pontos, mais cinco do que o Benfica, e pode sagrar-se campeã nacional já nesta ronda, se vencer os algarvios e os 'encarnados' não fizerem o mesmo no domingo, na visita ao Famalicão.





Nesse sentido, voltou a afirmar que “quanto mais rápido” assegurar o título “melhor”, demonstrando não ter preferência por fazê-lo no final de um jogo ou a assistir a um encontro do rival pela televisão, e lembrou que “ainda falta” conquistar seis pontos e “tudo pode acontecer”.



“Não pensamos que podemos ser já campeões esta semana, porque pensamos [apenas] naquilo que podemos controlar, tendo duas vitórias mais. Mas podemos fazer uma e dar um passo muito grande nesse aspeto”, assumiu.



Para a receção aos algarvios, que ainda lutam pela permanência no principal escalão, o treinador do Sporting revelou que o avançado Viktor Gyökeres “está apto e vai jogar”, mas não revelou se o fará de início ou a partir do banco de suplentes.





Mas os algarvios não querem facilitar tendo o treinador do Portimonense referido que a sua equipa quer “complicar a vida” ao “sobejamente superior” Sporting e deve alhear-se do facto de os ‘leões’ estarem perto de conquistar o título nacional de futebol.



“Sabemos que a tarefa será difícil, mas o nosso intuito, a nossa mentalidade é sempre a mesma. É tentar armar as coisas de forma a conseguir complicar a vida a um adversário que, reconhecemos obviamente, é sobejamente superior. Temos de arranjar uma estratégia, uma atitude, uma forma de competir que permita disputar o jogo com um adversário desta valia”, afirmou Paulo Sérgio, na conferência de imprensa de antevisão à partida da 32.ª jornada da I Liga.



O Sporting está a cinco pontos do seu 20.º título nacional e pode sagrar-se campeão português de futebol no fim de semana, se vencer na receção ao Portimonense, no sábado, e o Benfica não ganhar em casa do Famalicão, no domingo.



“Isso é a realidade do Sporting, um clube grande num momento como este. A nossa realidade é outra, temos de olhar para nós e temos de dar sequência àquilo que temos feito de competente nas últimas jornadas. E melhorar, se possível”, frisou.