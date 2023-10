I Liga em direto. Vitória SC - Chaves

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 16 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 14.º, com sete, em desafio marcado para as 18:00 deste sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O treinador do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, disse que os minhotos devem ser sérios, comprometidos e “fazer as coisas acontecer” para vencerem o Desportivo de Chaves, para a nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Depois dos triunfos fora de portas sobre o Famalicão (3-1), para o campeonato, e sobre o Moncarapachense (3-1), para a Taça de Portugal, o técnico vai-se estrear ao leme dos vimaranenses no Estádio D. Afonso Henriques, num jogo que assume especial por isso, embora a prioridade seja a de apresentar uma equipa com foco no que deve fazer e capaz de “controlar os pormenores”.



“O que pretendo é ver um Vitória a crescer, uma equipa comprometida, com atitude, a jogar apaixonadamente. Uma equipa focada em fazer as coisas acontecer, determinada e ambiciosa. Queremos lutar para vencer, focar-nos no que nos vai ajudar a ganhar. Temos de acreditar no que podemos fazer”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00 deste sábado.







Já o treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, disse que o jogo com o Vitória de Guimarães é “importante”, garantindo que os transmontanos vão à cidade berço para vencer o encontro da nona jornada da I Liga de futebol.

O técnico reiterou, ainda, que este é um encontro “importante” para os transmontanos, sobretudo pela posição que ocupam na tabela classificativa e apesar de reconhecer qualidades no adversário que bem conhece, quer o plantel focado em ‘carimbar’ a vitória.







Depois da pausa para os jogos das seleções nacionais e da eliminação da Taça de Portugal, após derrota frente ao Canelas 2010 (3-5) no desempate por grandes penalidades, o treinador do Desportivo de Chaves quer continuar a somar pontos no campeonato na deslocação “especial” a Guimarães.“Se dissesse que o jogo de amanhã [sábado] é só mais um jogo, estaria a mentir e eu não sei mentir. É um jogo especial, não há como fugir disso, mas, ao mesmo tempo, garanto-vos que não há ninguém que queira ganhar mais o jogo do que eu, pode haver tanto quanto eu, mais não há ninguém”, frisou Moreno na antevisão à partida.