I Liga em direto. Vitória SC - Gil Vicente FC

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 50 pontos, recebe hoje o Gil Vicente, 14.º, com 34, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a partir das 15:30, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

O treinador do Vitória de Guimarães, Moreno, afirmou existir uma diferença muito grande entre terminar a I Liga portuguesa de futebol no desejado quinto lugar, ou no sexto, antes da receção ao Gil Vicente, nesta 33.ª jornada.



Apesar de ambas as posições valerem o apuramento para as pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa, de resto já garantido pelos vimaranenses, após o sétimo classificado, Desportivo de Chaves, não se ter inscrito nas provas da UEFA, o técnico de 41 anos realçou que o foco imediato do Vitória é o de derrotar os gilistas no domingo e o de atingir os 53 pontos, quando depende de si para consumar o quinto lugar.





O ‘timoneiro’ vitoriano referiu ainda que os seus pupilos estão motivados para subir ao relvado este domingo, por ser o último da temporada em casa, perante os seus adeptos, e também pela possibilidade de, pela primeira vez em 2022/23, a equipa somar quatro triunfos seguidos no campeonato.





também o treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, não quer perder e salientou que, apesar de os objetivos estarem definidos, a equipa quer vencer os dois jogos que faltam na I Liga portuguesa de futebol.



O treinador do conjunto de Barcelos defendeu, ainda assim, que pode existir pressão acrescida, visto que se trata do último encontro do Vitória de Guimarães em casa esta época.



As dificuldades que a formação vimaranense poderá apresentar são algo que o técnico do Gil Vicente tem bem presente, mas garantiu que a equipa está preparada.