I Liga em Direto. Vitória SC - Tondela

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 19 pontos em 13 jogos, recebe o Tondela, 10.º, com 12 pontos ao fim de 12 jornadas, em partida agendada para as 18:00 deste sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Fábio Melo, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, afirmou que a sua equipa deve ter “paciência” para contornar a organização do Tondela e vencer o jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.



Antigo treinador dos beirões, entre 2016/17 e 2018/19, o responsável pelos minhotos frisou que, depois do triunfo em Paços de Ferreira (2-1), “não vale a pena pensar na terceira vitória consecutiva” sem conseguir a segunda, com o intuito de lembrar os seus jogadores que vão defrontar um opositor “compacto” e “organizado”.





“Precisamos de um jogo de muita paciência. É uma equipa que dá pouca presença entrelinhas. Precisamos de muita presença na área. Lembro-me do [lateral-esquerdo] Rafa [Soares] a rematar dentro da área [com o Paços de Ferreira]. Precisamos dessa presença. Precisamos de traduzir volume ofensivo em golos”, disse, na antevisão ao jogo marcado para as 18:00, em Guimarães.





Da parte do treinador do Tondela a equipa está “a 99%” para visitar o Vitória de Guimarães, em jogo da 14.ª jornada da I liga de futebol, depois de ter estado em isolamento devido à covid-19.



“[Não estamos a 100%] Estamos a 99%. [Os jogadores] Estão bem. A equipa esteve a treinar em casa, por videoconferência, com diversas sessões, e creio que foi o suficiente e chegaram com muita fome de bola, muita fome de evoluir, muita fome de competir e nós, equipa técnica, com muita fome de treinar, o que faz uma combinação perfeita”, reconheceu Pako Ayestarán.



Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio D. Afonso Henriques, no sábado, pelas 18:00, o espanhol disse que os dois treinos, na quinta-feira e hoje de manhã foram “muito intensos, com muito ritmo”.



O Tondela cumpriu isolamento profilático entre 30 de novembro e 08 de dezembro, e regressou na quinta-feira ao Estádio João Cardoso para o primeiro treino conjunto depois de o treinador Pako Ayestarán e cinco atletas - Salvador Agra, Manu Hernando, Ricardo Alves e os guarda-redes Babacar Niasse e Pedro Trigueira - terem estado infetados com covid-19.