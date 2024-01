I Liga em direto. Vizela - Boavista

O Boavista regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, após 11 jogos sem vencer, ao golear fora o Vizela, por 4-1, em jogo da 17.ª jornada.

Sasso (24 minutos), Tiago Morais (40), Abascal (52) e Bozeník (65) marcaram os golos dos 'axadrezados', que não venciam de setembro para o campeonato, com Essende (87) a reduzir para os minhotos.





Com este triunfo, o Boavista subiu ao nono lugar, com 20 pontos, enquanto o Vizela, que não vence há sete jogos é 17.º e penúltimo, com 13 pontos.





Veja aqui o resumo do jogo: