A equipa do Vizela, no 10º lugar, com 32 pontos, recebe em casa a equipa do Casa Pia, no sétimo lugar, com 38 pontos, este sábado, a partir das 15h30, mais uma partida a contar para a 26ª jornada da I Liga de futebol profissional. Um jogo que se realiza no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Manuel Mota.

Acompanhe aqui minuto a minuto todas as incidências da partida, onde também pode ver todas as estatísticas do que se passa dentro do campo.