I Liga em direto. Vizela - Farense

Vizela, 18.º e último classificado com 18 pontos, e Farense, 11.º com 26, defrontam-se este sábado, a partir das 15:30, no Estádio FC Vizela, num jogo que vai ser arbitrado por Bruno Pires Costa, da associação de Viana do Castelo.

O treinador Rúben de la Barrera destacou a importância dos jogos em casa para a manutenção na I Liga de futebol e frisou a ambição do Vizela vencer o Farense, este sábado, na 25.ª jornada.

O técnico espanhol frisou também a importância do jogo na luta pela permanência porque, ganhando, o Vizela pode aproximar-se do pelotão de equipas que estão acima na tabela: "Em termos de classificação a perceção da realidade será bem diferente”.





Já do lado do Farense o treinador José Mota afirma que a sua equipa está preparada para um jogo extremamente difícil em Vizela, e encarará a partida deste sábado como uma final.



“Para o Vizela vai ser um jogo muito importante, uma das primeiras finais que têm nestes últimos 10 jogos, em que tudo farão para levar de vencida”, afirmou José Mota sobre o adversário, 18.º e último classificado, a quatro pontos da vaga no play-off de manutenção.



Sem vencer há cinco encontros na I Liga, os algarvios sabem que vão ter pela frente “um jogo extremamente difícil”, de acordo com o técnico, em declarações divulgadas pelo emblema de Faro.



“Eu conheço muito bem aquele clube, as suas gentes, sei perfeitamente a forma como vão encarar este jogo com o Farense e, portanto, antevejo grandes dificuldades”, referiu José Mota.



O treinador elogiou os bons jogadores dos minhotos, mas também “a alma e a mística” do clube e dos seus adeptos.



“Temos de estar preparados para um jogo, não só muito difícil, mas também com grau de dificuldade muito grande. E teremos de ter capacidade e lucidez ao nível de jogo, mas também um sacrifício enorme”, vincou.



O Farense, prosseguiu, terá de estar preparado, “não só para as virtudes da equipa adversária”, mas também para aquilo que terá de fazer no terreno do lanterna-vermelha.







RTP c/ Lusa







Faltam 10 jornadas para o fim do campeonato, 30 pontos em disputa, jogos que o técnico considerou serem como finais, mas destacando a importância das partidas em casa.“Cada jogo é uma final, seja em casa ou fora. Em casa, os nossos jogadores têm de dar um passo em frente por dois motivos: pelo reforço emocional de jogar com o apoio dos adeptos e pela classificação dos rivais que vamos receber. Em casa, os jogos são muito importantes, mas temos de aproveitar cada semana para preparar os jogos da melhor maneira possível, com enérgica, coragem e paixão, porque estamos aí [na luta] e não há nada perdido”, disse na conferência de imprensa de antevisão da receção aos algarvios.