I Liga. Estoril - Rio Ave

O Estoril Praia, sétimo, com 31 pontos, recebe este sábado o Rio Ave, que é 10.º classificado, com 26, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início a partir das 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota.

O treinador do Estoril Praia Ian Cathro endereçou elogios à equipa do Rio Ave, considerando-a um opositor “diferente” daquele que encontrou na primeira volta e com o qual o emblema da Linha de Cascais empatou (2-2).



"Estivemos a analisar e vimos um Rio Ave diferente do que era na primeira volta. Acredito que agora joga um pouco mais rápido em direção à baliza, com mais verticalidade, provavelmente tem um pouco mais de cultura e é uma equipa muito competitiva”, fez saber.



O conjunto da Amoreira apresenta-se sem baixas para o jogo, não registando qualquer jogador lesionado ou castigado, estando, por isso, na máxima força para abordar a partida.







Já da parte do adversário, o treinador do Rio Ave, Petit, disse que pretende ampliar a sequência invicta da equipa na I Liga portuguesa de futebol, no duelo de sábado, frente ao Estoril, da 23.ª jornada.

“Vamos apanhar uma equipa moralizada, que vem de seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate. Tem processos bem definidos, com qualidade a defender e a atacar. Estudámos bem o adversário, sabemos onde podemos provocar erros no Estoril e onde eles nos podem causar problemas, disse Petit.





“A nossa ambição é olhar sempre para cima na classificação. Temos 26 pontos e, nos últimos nove jogos, fizemos 16, só com uma derrota pelo meio. Mas queremos sempre mais. O objetivo é chegar aos 29 pontos nesta jornada”, disse o treinador dos vila-condenses, que não perde há quatro jornadas consecutivas.Apesar dessa ambição, o o técnico reconhece qualidades aos ‘canarinhos’, antecipando um "jogo difícil", mas mostrando saber onde pode “ferir” o Estoril.