I Liga. Estoril - SL Benfica

O Estoril Praia, nono classificado, com 39 pontos, recebe este sábado, às 20h30, o Benfica, terceiro, com 77 pontos, no Estádio António Coimbra da Mota, numa partida que será arbitrada por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.
O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, garantiu que a equipa está focada em fechar o campeonato com uma vitória frente ao Benfica, em jogo da 34.ª e última jornada da liga portuguesa de futebol.
“Queremos ganhar o jogo e não interessa se perdemos ou ganhámos os últimos 10. Temos de melhorar nos momentos decisivos e antecipá-los, ser mais rigorosos nesses momentos”, disse Cathro na antevisão ao duelo com as ‘aguias’.
Sobre o Benfica, Cathro desvalorizou a instabilidade que se vive com a incerteza sobre a continuidade de José Mourinho no comando dos ‘encarnados’ na próxima época, e assegurou que o Estoril Praia se preparou a pensar unicamente no que pode fazer para vencer.
Do lado dos ‘canarinhos’ a partida vai também ficar marcada pela despedida de Pizzi dos relvados. O técnico elogia a carreira do médio e diz que será um momento especial.
Na antevisão ao jogo com o Estoril Praia, pouco ou nada se falou do jogo, durante a conferência de imprensa dada por José Mourinho, pois o assunto do momento, relacionado com a sua continuidade, face ao alegado interesse do Real Madrid, dominou e contou ainda com presença da imprensa espanhola no Seixal.
Contudo José Mourinho voltou a considerar que o Benfica precisa de ‘milagres’ para acabar a I Liga na segunda posição, numa crítica a arbitragens e polémicas que marcaram a temporada, embora com a convicção de que os ‘encarnados’ vençam no Estoril.
Com elogios ao “desenvolvimento extraordinário” de Schjelderup e admitindo que o jogo de sábado será o último de ‘águia’ ao peito para alguns jogadores, Mourinho expressou o orgulho por treinar o Benfica e um grupo de “rapazes extraordinários”.