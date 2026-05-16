I Liga. Sporting CP - Gil Vicente FC

O Sporting recebe o Gil Vicente no sábado, em partida da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Luís Godinho (AF Évora).

Sporting





O treinador do Sporting, Rui Borges, assumiu que não foi “competente” em alguns jogos da I Liga portuguesa e, por isso, não revalidou o título de campeão nacional de futebol.







Em relação ao jogo de sábado, o treinador dos 'leões' elogiou o apoio dos adeptos que já esgotaram o Estádio José Alvalade para a última partida do campeonato e lembrou a “energia boa” que permitiu ao Sporting, na época passada, vencer os ‘galos’ no “último ou penúltimo minuto”.





A equipa orientada por Rui Borges procura fechar o campeonato com a terceira vitória consecutiva para manter o segundo lugar, de acesso à Liga dos Campeões, à frente do Benfica que, na semana passada, ‘escorregou’ com o Sporting de Braga (2-2), na Luz, e permitiu aos ‘leões’ voltarem a passar para a frente dessa ‘corrida’.





Gil Vicente





O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, afirmou esperar “um bom jogo” frente ao Sporting, na última jornada da I Liga de futebol, e prometeu “competir pelos três pontos”, apesar de reconhecer “maior responsabilidade ao adversário”.



Na antevisão ao encontro com os ‘leões’, que ainda lutam pelo segundo lugar e consequente qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época, o técnico destacou a motivação de terminar uma temporada que classificou como “fantástica” diante de um dos candidatos ao título.



César Peixoto considerou que estão reunidas as condições para “um bom jogo”, num Estádio José Alvalade que deverá apresentar lotação elevada, lembrando ainda o empate alcançado pelos gilistas frente ao Sporting na primeira volta, em Barcelos (1-1).



“Vamos lutar pelos três pontos, como sempre. Acho que não podia haver melhor maneira de terminar esta época do que competir num bom estádio, com um grande ambiente, frente a uma grande equipa”, referiu.

