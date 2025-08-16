I Liga. Estrela Amadora - SL Benfica

O Benfica estreia-se na I Liga portuguesa de futebol 2025/26, este sábado, no terreno do Estrela da Amadora, a contar para a segunda jornada, com início previsto para as 20:30, no Estádio José Gomes, na Reboleira, e arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.

Estrela:

O treinador José Faria antecipou que o Benfica “entrará com a carne toda no assador” na visita ao Estrela da Amadora, da segunda ronda da I Liga portuguesa de futebol, mas espera poder surpreender.



Em conferência de imprensa de antevisão à receção aos ‘encarnados’, José Faria disse esperar um Benfica na máxima força, apesar de estar entre eliminatórias de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, pelo que a sua equipa precisa de “roçar a perfeição”.







Benfica:

O treinador do Benfica, Bruno Lage, assegurou uma equipa “na máxima força” frente ao Estrela da Amadora, na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, que marca a estreia dos ‘encarnados’ no campeonato.

O Benfica visita o Estrela da Amadora, no sábado, em encontro da segunda jornada do campeonato, após ter adiado o encontro da primeira ronda para se focar nas eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.





