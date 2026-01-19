I Liga. Estrela - Estoril

O Estrela da Amadora, 12.º classificado, com 19 pontos, recebe no Estádio José Gomes o Estoril Praia, nono, com 20, na segunda-feira, às 20:15, numa partida que será arbitrada por Pedro Ramalho, da associação de Évora.

O treinador do Estrela da Amadora disse na conferência de imprensa de antevisão da partida desta noite, sentir a “confiança dos adeptos” após o empate com o Sporting de Braga, esperando capitalizá-la frente ao Estoril Praia, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol.





“Queremos melhorar de forma constante e só consigo viver no dia a dia, a tentar melhorar este processo. Acho que podemos melhorar em tudo, com algumas prioridades, mas melhorar em todos os sentidos. Temos 17 jogos e esperamos jogar cada vez melhor e ganhar o máximo de jogos possível”, disse Cathro na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da próxima segunda-feira.



Sobre o Estrela da Amadora, o técnico escocês, sublinha que esta é uma equipa “diferente” desde a mudança de treinador e antecipa dificuldades na deslocação à Reboleira.



“Conquistámos a bancada num ponto muito importante da época e acho que neste último jogo com o Sporting de Braga conseguimos conquistar a confiança dos adeptos”, afirmou João Nuno, referindo-se ao empate 3-3 em casa diante dos minhotos, na ronda anterior.O técnico assumiu que o Estrela da Amadora atravessa um bom momento desportivo e mostrou-se convicto de que nem a recente pausa competitiva abrandou o ritmo da equipa.