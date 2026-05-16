I Liga. Famalicão - Alverca

O Famalicão, quinto classificado, com 53 pontos, recebe às 20:30, o Alverca, em 11.º lugar, com 39, numa partida da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa, e que será arbitrada por Cláudio Pereira, da AF Aveiro.

Famalicão





O treinador do Famalicão assumiu a ambição de terminar a I Liga de futebol com uma vitória frente ao Alverca, que garantirá o quinto lugar, posição que pode garantir um lugar nas competições europeias.



Na antevisão ao encontro da 34.ª e última jornada, Hugo Oliveira admitiu existir “um misto de emoções” dentro do clube, entre o “saudosismo” pelo aproximar do fim da época e o “orgulho” pelo percurso realizado, mas garantiu que a equipa continua totalmente focada em alcançar um objetivo histórico.





Hugo Oliveira deixou elogios ao Alverca, equipa que comparou ao Famalicão das primeiras épocas do atual projeto na I Liga, destacando a qualidade técnica do plantel, a organização coletiva e o trabalho desenvolvido pela equipa técnica adversária.





Alverca





O treinador do Alverca, Custódio Castro, anunciou a saída do Alverca no final da temporada, admitindo que pretende despedir-se com um triunfo no jogo em Famalicão, para 34.ª jornada da I Liga de futebol.





Contudo ainda há um último jogo a fazer frente ao Famalicão que está perto de assegurar o acesso às competições europeias na próxima temporada, mas o técnico dos ribatejanos garante que o Alverca irá lutar pelos três pontos.





“O Famalicão tem um dos melhores planteis do campeonato e houve um grande trabalho do treinador. Está muito perto de confirmar a Europa e nós vamos tentar complicar, com um Alverca competitivo. Temos algumas limitações na equipa, mas todos têm aproveitado as oportunidades e esperamos lutar por um resultado positivo”, vincou.



