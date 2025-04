I Liga. Famalicão - Braga

Famalicão, sétimo classificado, com 43 pontos, e Sporting de Braga, terceiro, com 63, defrontam-se a partir das 20:30 desta sexta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, num jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.





Famalicão





O treinador do Famalicão anteve um “grande jogo de futebol” frente ao Sporting de Braga, na 31.ª jornada da I Liga de futebol, sublinhando o bom momento do adversário, mas garantiu uma equipa famalicense ambiciosa e competitiva.

“Concordo no facto de dizer que vai ser um jogo bastante competitivo. Mas se o mister Carvalhal foi elogioso para connosco, eu tenho que ser mais ainda em relação àquilo que é o Braga hoje. Está no seu melhor momento da época”, destacou.





Apesar da dificuldade, Hugo Oliveira deixou claro que o Famalicão entra em campo com a ambição de vencer.









Sporting de Braga





O Sporting de Braga vai encarar “cada jogo como uma final” até ao fim da I Liga portuguesa de futebol, referiu o treinador Carlos Carvalhal, na véspera da deslocação ao terreno do Famalicão, para a 31.ª jornada.



Os bracarenses defendem o terceiro lugar e pretendem alargar, pelo menos provisoriamente, a vantagem para o FC Porto, que só joga no sábado, no reduto do Estrela da Amadora.



“Perspetiva-se um jogo difícil para ambas as equipas. O Famalicão está numa fase boa, é uma equipa coesa, a segunda melhor em golos sofridos em casa, muito bem organizada e muito bem orientada, com individualidades que nos merecem atenção. Será um jogo muito difícil para nós, mas para eles também”, afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão.



Se vencer em Vila Nova de Famalicão, o Sporting de Braga somará o sexto triunfo das últimas sete jornadas (mais um empate 1-1 com o Sporting, em Alvalade) e Carlos Carvalhal notou que a equipa “está a atravessar um bom momento”.



Confrontado com os elogios do técnico bracarense, Carlos Carvalhal, ao Famalicão, Hugo Oliveira retribuiu os cumprimentos, reforçando a qualidade do adversário.