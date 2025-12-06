I Liga. Famalicão-Braga

O Famalicão, quinto classificado, com 20 pontos, recebe, este sábado, às 20h30 horas, o Sporting de Braga, em sexto lugar, com 19, numa partida relativa à 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e que será arbitrada por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

O Famalicão e o Sporting de Braga disputam hoje o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, em jogo da 13.ª jornada, com o lanterna-vermelha AVS em busca do primeiro triunfo.



Num confronto entre equipas minhotas, o Famalicão defende o quinto lugar, com 20 pontos, mais um do que o Sporting de Braga e do que o Moreirense, que joga no domingo em casa do Estoril Praia.



As duas equipas chegam a este encontro, marcado para as 20:30, em momentos diferentes, com os famalicenses sem triunfos nos últimos dois jogos, enquanto os 'arsenalistas' vêm de duas vitórias seguidas no campeonato.