I Liga. Famalicão - Gil Vicente

O Famalicão, quarto classificado, apenas com vitórias, recebe este domingo, às 15:30, o Gil Vicente, em oitavo lugar, com três pontos, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Pedro Ramalho, da AF Évora.

Famalicão

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, pediu “humildade competitiva” à sua equipa antes da receção ao Gil Vicente, marcada para este domingo, na terceira jornada da I Liga de futebol, apesar do arranque 100% vitorioso na prova.

O Famalicão chega à terceira ronda com duas vitórias, quatro golos marcados e nenhum sofrido, mas Hugo Oliveira lembrou que “o momento é positivo mas está só a começar”.





Gil Vicente

O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, prometeu hoje equipa “competitiva e corajosa” para o encontro de domingo frente ao Famalicão, da 3.ª jornada da I Liga portuguesa.



O técnico notou que o adversário manteve a base da época passada e destacou a qualidade individual do plantel famalicense, lembrando a consistência mostrada no arranque da prova.



Veja aqui, na RTP Desporto, todos os lances deste jogo: