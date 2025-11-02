O Arouca, 13º classificado, com nove pontos, recebe hoje, o Moreirense, sexto classificado, com 15, às 18h00, no Estádio Municipal de Arouca, sob arbitragem de Pedro Ramalho da associação de Évora.
I Liga. FC Arouca-Moreirense
O técnico do Arouca expressou hoje a vontade de voltar às vitórias em casa, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, algo que não acontece desde o início da época.
"Temos quatro derrotas esta época, mas três delas são com os 'grandes'. Queremos deixar isso claro e voltar as vitórias junto dos nossos adeptos, que só aconteceu na primeira jornada", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.
Apesar de ocupar o sexto lugar na tabela, o Moreirense está a passar pelo momento menos positivo da temporada, com três derrotas consecutivas. O treinador dos 'lobos' realça que esta sequência não invalida a qualidade dos adversários de domingo.
O treinador Vasco Botelho da Costa afirmou hoje que um Moreirense “fiel à estratégia” pode ser perigoso perante um Arouca com qualidade, sobretudo “no momento ofensivo”, em desafio referente à nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.
Apesar das três derrotas consecutivas, com Nacional (3-2), Fafe (1-0), para a Taça de Portugal, e FC Porto (2-1), o técnico de 36 anos considera que a equipa minhota deve apresentar a mesma “atitude, concentração e foco” do embate com os ‘dragões’ na visita a Arouca, para um “jogo completamente diferente na dimensão estratégica e tática”.
