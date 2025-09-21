I Liga. Gil Vicente-Estoril

O Gil Vicente, sexto classificado com 10 pontos, recebe o Estoril Praia, 10.º com cinco, num jogo agendado para este domingo às 18h00, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol do Braga.

O Gil Vicente procura hoje a terceira vitória seguida na I Liga de futebol na receção ao Estoril Praia, em jogo da sexta jornada, no dia em que o interino Luís Silva se vai estrear no Estrela da Amadora.





A formação de Barcelos, que vem de duas vitórias consecutivas, soma 10 pontos e vai enfrentar um Estoril Praia, com cinco, que venceu na última jornada pela primeira vez no campeonato.







Veja aqui os vídeos dos melhores momentos do jogo: