I Liga. Gil Vicente - Famalicão

O Gil Vicente, quinto classificado com 31 pontos, recebe o Famalicão, sétimo com 29, no domingo, às 15:30, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.

O treinador do Gil Vicente diz esperar um “jogo muito tático” no duelo com o Famalicão, este domingo, para a 20.ª jornada da I Liga de futebol, e desvalorizou a perda do quarto lugar na ronda passada.



“São duas boas equipas. Têm feito campeonatos fantásticos, tentando praticar um futebol positivo. Penso que podemos assistir a um bom jogo. São equipas, em alguns momentos, muito similares e pode ser também um jogo muito tático”, analisou César Peixoto.



Na conferência de imprensa de antevisão do desafio, o técnico foi questionado sobre a perda do quarto lugar, depois da derrota (3-0) e, agora, ter a ameaça do Famalicão pelo quinto posto.







O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, perspetiva um “grande espetáculo de futebol” no jogo frente ao Gil Vicente, da 20.ª jornada da I Liga, este domingo, destacando a competitividade do campeonato.









O técnico famalicense sublinhou que o embate entre minhotos reúne “todos os condimentos” para uma grande tarde de futebol, entre “duas equipas que olham para a baliza adversária, jogam futebol positivo e são extremamente organizadas”.“Há muito futebol em Portugal além dos jogos dos ‘grandes’. Esta é talvez uma das épocas em que as equipas ditas não ‘grandes’ têm demonstrado mais competitividade e competência”, afirmou, defendendo maior valorização deste tipo de encontros.Sobre o adversário, o treinador do Famalicão destacou a solidez do Gil Vicente e antecipou um jogo renhido entre os famalicenses, sétimos com 29 pontos, a dois dos barcelenses, quintos.