I Liga. Gil Vicente - Tondela

O Gil Vicente pode hoje assegurar o quinto lugar na I Liga portuguesa de futebol e uma inédita qualificação para as competições europeias da próxima época, caso pontue na receção ao 'aflito' Tondela, na 33.ª e penúltima jornada.

Com 48 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, sexto, os gilistas apenas precisam de um ponto para garantir o quinto lugar, igualando a sua melhor marca, alcançada em 1999/00.



Numa das piores fases da temporada, sem vencer há seis encontros, o Gil Vicente recebe o Tondela, na 16.ª posição, de acesso ao 'play-off' de manutenção.





Em caso de triunfo dos viseenses, o Moreirense, 17.º e penúltimo classificado, e que no sábado perdeu no Estoril, vê confirmada a sua despromoção ao segundo escalão, enquanto o Belenenses SAD ficaria obrigado a vencer o Famalicão na segunda-feira para também não ser relegado.





O treinador do Tondela, Nuno Campos, disse hoje esperar que um jogo “excelente” em casa do Gil Vicente, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Vai ser um excelente jogo de futebol, primeiro do que tudo porque são duas equipas que me parece, neste momento da época, têm tudo para proporcionar um bom jogo”, previu Nuno Campos.



Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao Gil Vicente, no domingo, pelas 15:30, o técnico destacou que o adversário “é uma equipa que quer assumir o jogo normalmente, de um futebol positivo, é bem orientada e com jogadores que têm dado bastante nas vistas no campeonato”.