I Liga. Rio Ave - CD Nacional

O Rio Ave, que ainda não se estreou na edição 2025/26 da I Liga, receberá o Nacional, vencido pelo Gil Vicente na jornada inaugural (2-0), em encontro da segunda ronda, que tem início marcado para as 15h30 deste domingo e arbitragem a cargo de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.





Rio Ave:

O novo treinador do Rio Ave, Sotoris Silaidopoulos, expressou a vontade de dar aos adeptos uma "boa primeira imagem", na receção ao Nacional, da segunda jornada da I Liga de futebol, que marca a sua estreia oficial.

O técnico grego do Rio Ave, que pela primeira vez ingressa em Portugal, mostrou-se ansioso por começar e encara o primeiro desafio como uma oportunidade para conquistar as bancadas e poder assimilar a identidade do emblema, aspeto que assume valorizar muito.





CD Nacional:

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, disse hoje que a equipa está preparada para dar uma boa resposta frente ao Rio Ave, em antevisão ao jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.



Na 'ressaca' da derrota por 2-0 frente ao Gil Vicente, Tiago Margarido elogiou a atitude dos jogadores durante a semana, que "correu bastante bem", manifestando "máxima confiança" num "bom desempenho" diante dos vila-condenses.



O conjunto às ordens de Sotiris Silaidopoulos ainda não disputou a primeira ronda, devido ao adiamento da partida frente ao Benfica, daí que seja mais difícil conhecer as ideias do recém-chegado técnico grego.





Veja aqui, na RTP Desporto, todos os lances deste jogo: