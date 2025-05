I Liga. Rio Ave - Estrela

O Rio Ave e o Estrela da Amadora voltam esta segunda-feira a entrar em campo, depois do jogo de ontem ter sido adiado, devido ao mau tempo em Paços de Ferreira, que inundou parte do relvado. As duas equipas vão agora voltar a subir a este palco do estádio Capital do Móvel, com arbitragem de Pedro Ramalho, da Associação de Futebol Évora.

O treinador do Rio Ave, Petit, afirmou em conferência de imprensa de antevisão ao encontro que a equipa precisa de “mostrar uma imagem diferente” no jogo frente ao Estrela da Amadora, da 32.ª jornada da I Liga portuguesa.





O Estrela da Amadora encara ao Rio Ave, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, com “pés bem assentes na terra”, após vencer o FC Porto, garantiu hoje o treinador José Faria.