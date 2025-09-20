I Liga. Santa Clara - Alverca

O Santa Clara, 11.º classificado, com cinco pontos, defronta o Alverca, 13.º, com quatro, este sábado, às 14:30 (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Sérgio Guelho (AF Guarda).

O treinador Vasco Matos admitiu hoje que o início da I Liga de futebol não foi fácil para o Santa Clara, mas garantiu que a equipa está a “crescer” e preparada para vencer o Alverca na próxima jornada.





“Não foi um início fácil. Sabíamos disso e que teríamos dificuldades. Mas também sabemos que temos qualidade humana, força neste grupo, e não tenho dúvidas nenhumas de que vamos ser uma equipa muito forte”, afirmou.





O treinador Custódio Castro afirmou hoje que o Alverca terá que ser uma equipa muito competitiva e agressiva para conquistar pontos nos Açores, diante do Santa Clara, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Após o primeiro triunfo no campeonato diante do Tondela (1-0), o Alverca viaja até aos Açores para defrontar o Santa Clara.



O técnico da formação ribatejana admitiu que será uma partida complicada, mas confia no processo para surpreender a equipa açoriana.





