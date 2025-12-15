I Liga. SC Braga-CD Santa Clara

SC Braga

O treinador Carlos Vicens avisou que a boa sequência do Sporting de Braga não conta para nada na intenção de vencer o Santa Clara, no jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga.



“Quando começar o jogo, o resultado estará 0-0 e isso não nos satisfaz. Esquece os 13 pontos da Liga Europa. O Santa Clara vem aqui para ganhar e temos de estar preparados com um nível alto de energia, união, dinâmica e competitividade, tudo será necessário para ganhar”, avisou em conferência de imprensa.



O treinador espanhol desvalorizou a última vitória, por 5-0, frente ao mesmo adversário. “São competições completamente diferentes” e o Santa Clara está num “momento distinto”.



Se vencer, o Sporting de Braga 'cola-se' ao quarto lugar, ocupado pelo Gil Vicente.



“O que os rivais perto de nós vão fazendo tem de nos afetar menos, o importante é ganhar e centramo-nos em nós. A classificação é muito dinâmica, vai mudando consoante os resultados”, disse.











CD Santa Clara

O treinador Vasco Matos afirmou que o Santa Clara está a “crescer” e defendeu que a equipa vai ter de ser corajosa no próximo jogo da I Liga de futebol frente ao Sporting de Braga.“Acreditamos que a equipa está a crescer. Estamos a melhorar. Ainda temos coisas a melhorar e os jogadores têm consciência disso. Toda a coesão, todo esse verdadeiro ADN que é a nossa equipa, é pô-lo todo cá fora ao serviço do coletivo. Isso é uma marca nossa. E sente-se isso, sente-se uma identidade cada vez mais ao vir ao de cima”, afirmou.Vasco Matos garantiu que a formação açoriana “está focada” em “acelerar o processo” de trabalho para assegurar “estabilidade, coesão e identidade” e alertou para as dificuldades do próximo encontro.“Temos de ter uma grande capacidade de entreajuda. Temos de lutar muito, mas também temos de ser uma equipa corajosa com bola”, realçou.O treinador rejeitou encarar o jogo como uma “vingança” face à derrota em Braga para a Taça da Liga por 5-0, a 29 de outubro, salientando tratar-se de partidas com “características completamente diferentes”.“Fizemos uma reflexão após esse jogo. Ninguém ficou contente. Sabemos que o Braga é uma equipa muito forte. Está num excelente momento”, reforçou.