Sporting de Braga, quinto classificado, com 22 pontos, e Santa Clara, 11.º, com 15, defrontam-se a partir das 18h45 desta segunda-feira, no Estádio Municipal de Braga. O jogo será arbitrado por Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.
I Liga. SC Braga-CD Santa Clara
SC Braga
O treinador Carlos Vicens avisou que a boa sequência do Sporting de Braga não conta para nada na intenção de vencer o Santa Clara, no jogo a contar para a 14.ª jornada da I Liga.
“Quando começar o jogo, o resultado estará 0-0 e isso não nos satisfaz. Esquece os 13 pontos da Liga Europa. O Santa Clara vem aqui para ganhar e temos de estar preparados com um nível alto de energia, união, dinâmica e competitividade, tudo será necessário para ganhar”, avisou em conferência de imprensa.
O treinador espanhol desvalorizou a última vitória, por 5-0, frente ao mesmo adversário. “São competições completamente diferentes” e o Santa Clara está num “momento distinto”.
Se vencer, o Sporting de Braga 'cola-se' ao quarto lugar, ocupado pelo Gil Vicente.
“O que os rivais perto de nós vão fazendo tem de nos afetar menos, o importante é ganhar e centramo-nos em nós. A classificação é muito dinâmica, vai mudando consoante os resultados”, disse.
O treinador Vasco Matos afirmou que o Santa Clara está a “crescer” e defendeu que a equipa vai ter de ser corajosa no próximo jogo da I Liga de futebol frente ao Sporting de Braga.
“Acreditamos que a equipa está a crescer. Estamos a melhorar. Ainda temos coisas a melhorar e os jogadores têm consciência disso. Toda a coesão, todo esse verdadeiro ADN que é a nossa equipa, é pô-lo todo cá fora ao serviço do coletivo. Isso é uma marca nossa. E sente-se isso, sente-se uma identidade cada vez mais ao vir ao de cima”, afirmou.
Vasco Matos garantiu que a formação açoriana “está focada” em “acelerar o processo” de trabalho para assegurar “estabilidade, coesão e identidade” e alertou para as dificuldades do próximo encontro.
“Temos de ter uma grande capacidade de entreajuda. Temos de lutar muito, mas também temos de ser uma equipa corajosa com bola”, realçou.
O treinador rejeitou encarar o jogo como uma “vingança” face à derrota em Braga para a Taça da Liga por 5-0, a 29 de outubro, salientando tratar-se de partidas com “características completamente diferentes”.
“Fizemos uma reflexão após esse jogo. Ninguém ficou contente. Sabemos que o Braga é uma equipa muito forte. Está num excelente momento”, reforçou.
