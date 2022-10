I Liga. SC Braga - Chaves

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 19 pontos, e Desportivo de Chaves, 13.º, com nove, defrontam-se a partir das 20h30, este domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Cláudio Oliveira, da associação de Aveiro.

Artur Jorge admitiu "algumas marcas" emocionais após a derrota ‘europeia’ de quinta-feira, mas frisou a ambição do Sporting de Braga voltar às vitórias na receção ao Desportivo de Chaves, no domingo, da nona jornada da I Liga de futebol.



O Sporting de Braga vem de duas derrotas seguidas, com o FC Porto (4-1, no ‘Dragão’), para o campeonato, e com os belgas do Union Saint Gilloise (2-1, em casa), para a Liga Europa, na quinta-feira.



Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os flavienses, o treinador bracarense admitiu terem ficado “algumas marcas a nível emocional”, após a equipa ter sofrido dois golos nos últimos minutos, pelo que notou ser “importantíssimo” trabalhar a parte mental dos jogadores, mas que isso acontece também quando se ganha.



“É sempre mais difícil manter a concentração e a ambição quando se ganha. Agora não temos outro caminho, temos de voltar às vitórias”, disse.





Questionado sobre se vê os recentes desaires mais como percalços ou se prenunciam debilidades que ainda não tinham sido vistas na equipa, o treinador admitiu que “houve alguma quebra de vivacidade” da equipa na primeira parte no Dragão e no jogo da Liga Europa.





Do lado do Chaves o treinador Vitor Campelos espera “um bom jogo” frente ao Sporting de Braga, para a I Liga portuguesa de futebol, desvalorizando o momento que o clube atravessa após quatro jogos consecutivos sem vencer.



“Em todo os jogos que entramos, independentemente da estratégia que possamos ter, são para vencer até porque temos de ser a extensão dos nossos adeptos dentro do campo. Sabemos que vamos defrontar um adversário valoroso como o [Sporting de] Braga, recheado de bons jogadores, mas também sabemos que temos qualidade, sabemos aquilo que podemos, devemos e vamos fazer”, disse Vítor Campelos, na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Sporting de Braga, no domingo, às 20:30, para a nona jornada do principal escalão do futebol português.



Após o empate na receção ao Estoril Praia (1-1), o Desportivo de Chaves, que não vence há quatro jornadas, ocupa o 13.º lugar da tabela, com nove pontos, menos 10 do que o Sporting de Braga, que recebe o clube transmontano na terceira posição, em igualdade com o FC Porto, ambos a três pontos do líder Benfica.



Tal como em Alvalade, onde o clube nunca tinha vencido até à quarta jornada da presente temporada da I Liga, o emblema flaviense espera conseguir fazer história no Estádio Municipal de Braga.



Confiante nos seus jogadores, o treinador, que volta a poder contar com Steven Vitória na defesa, quer, por isso, um Desportivo de Chaves “num bom nível”, acreditando que “estão reunidas todas as condições” para a equipa “fazer um bom jogo”.