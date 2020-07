I Liga. SC Braga - Desportivo Aves

O treinador recém chegado ao Braga, Artur Jorge, referiu na conferência de imprensa de antecipação ao jogo que o despromovido Desportivo das Aves está obrigado a preservar o 'caráter, compromisso e respeito' no terreno do Sporting de Braga. "Cabe-nos lutar intensamente, sermos rigorosos e discutir o jogo até ao fim", projetou o técnico. Já o treinador adversário, Vítor Oliveira, valorizou a evolução gradual do Gil Vicente desde a retoma da I Liga de futebol, na véspera de jogar uma cartada importante pela manutenção na 30.ª jornada, na receção ao Rio Ave. Assumindo que as duas formações estão "equilibradas em termos de vontade e de objetivos", uma vez que "é tão importante para o Gil manter-se na I Liga como para o Rio Ave ir à Liga Europa", Vítor Oliveira pede 'soluções' aos minhotos para imporem o fator casa dentro dos condicionalismos existentes e recuperar o nível verificado quando isto tudo parou.