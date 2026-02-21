I Liga. Sp. Braga- Vitória SC

Sporting de Braga, quinto classificado, com 39 pontos, e Vitória de Guimarães, oitavo, com 31, defrontam-se a partir das 20h30 deste sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

Sporting Braga





O treinador Carlos Vicens disse querer um Sporting de Braga mais concentrado defensivamente para evitar erros que custem derrotas e ganhar ao Vitória de Guimarães, sábado, na 23.ª jornada da I Liga de futebol.

Carlos Vicens defendeu a necessidade de o Sporting de Braga não só “manter o mesmo nível de motivação e energia” ao longo dos jogos, como também de “concentração nos detalhes”, lembrando os golos sofridos de bolas paradas.









Vitória SC





O treinador Luís Pinto afirmou esperar um ‘clássico’ entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga com “paixão e história própria”, na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Apesar da derrota bracarense na jornada anterior, no reduto do Gil Vicente (2-1), o técnico crê que o adversário de sábado está mais “pragmático e consistente” em relação ao encontro de 10 de janeiro, no qual os vimaranenses conquistaram pela primeira vez a Taça da Liga, ao derrotarem a equipa vizinha (2-1), mas sublinhou que esses atributos se podem “diluir” com a emoção em redor do jogo.

“É um jogo que todos esperávamos desde domingo porque vimos de um resultado negativo [derrota por 2-1 com o Gil Vicente] e de um jogo menos bom, e queremos ressarcir-nos. Treinámos toda a semana focados no jogo de amanhã [sábado] para estarmos preparados e com energia para disputar o jogo, ganhar e dar uma alegria aos nossos adeptos pelo apoio que nos têm dado”, disse na conferência de imprensa de antevisão.