I Liga. Sporting CP - Arouca

O Sporting recebe o Arouca este sábado, em partida da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de David Rafael Silva (AF Porto).

Sporting





O treinador Rui Borges admitiu que o Sporting tem de ser “mais consistente” na I Liga portuguesa de futebol, mas revelou-se otimista e ‘puxou pelos galões’ para classificar o trabalho da sua equipa técnica como “muito positivo”.



“Claro que, individualmente, temos de ser mais consistentes em alguns comportamentos, e estamos claramente cientes desse trabalho, mas muito otimistas e muito bem com nós mesmos naquilo que tem sido o nosso trabalho de forma global, porque tem sido muito, muito, muito positivo”, vincou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.



Questionado, durante a antevisão ao encontro com o Arouca, sobre a alegada inconsistência de resultados e as vantagens perdidas pelos ‘leões’ desde que assumiu o ‘leme’ dos vice-campeões nacionais, Borges decidiu “puxar atrás a cassete” para “relembrar o trabalho da equipa técnica que comanda” e os resultados alcançados.





O Sporting ‘caiu’ para o terceiro lugar no campeonato, a quatro pontos do líder, o FC Porto, e a dois do Benfica após empatar, na última jornada, na visita ao Famalicão (1-1) com um golo sofrido no período de descontos e numa altura em que os minhotos jogavam em inferioridade numérica.







Arouca





O treinador Vasco Seabra manifestou confiança numa resposta forte do Arouca na visita de sábado ao Sporting, da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, rejeitando mudanças drásticas para enfrentar os ‘leões’.

“Temos convicção de que a exceção foram 30 minutos da primeira parte (do jogo com o Santa Clara) que não correspondem àquilo que nós habitualmente somos e, perante isso, acredito que vamos ter uma resposta forte da nossa equipa”, afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.Sem esconder a exigência do encontro, o técnico valorizou a reação após o intervalo na última partida, com o Santa Clara, e reiterou a “confiança total no grupo”, defendendo a continuidade do trabalho desenvolvido.Vasco Seabra admitiu ajustes táticos em função das características do adversário, mas vincou que a atitude competitiva terá de se manter, perante um Sporting ao qual reconheceu qualidade individual e uma identidade consolidada pela continuidade de Rui Borges.