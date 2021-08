I Liga. Sporting CP - Belenenses SAD

O líder Sporting, com seis pontos, recebe o Belenenses SAD, 17.º e penúltimo, sem pontos, às 20:30 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da terceira ronda da I Liga de futebol, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.

O treinador Rúben Amorim está alertado para os problemas que o Belenenses SAD costuma impor ao Sporting, mas realçou que a preocupação no jogo da terceira jornada da I Ligab de futebol está nos ‘leões’.





“A nossa preocupação é a nossa equipa. Estamos numa boa fase, mas sabemos que o Belenenses SAD sempre nos causou muitos problemas. Queremos ser superiores e ter um melhor resultado”, sublinhou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.





Já o treinador do Belenenses SAD referiu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo que pretende ver na equipa uma “mudança de atitude” no duelo diante do campeão Sporting, da terceira jornada da I Liga de futebol, após duas derrotas a abrir.



“Queremos ver uma mudança de atitude. Houve falhas no último jogo, que analisámos. Temos de ser mais eficazes nas situações defensivas e, quando tivermos bola, saber o que temos de fazer e atacar. Tivemos oportunidades de golo, que não conseguimos concretizar”, afirmou Petit, em conferência de imprensa de antevisão.



Os desaires com FC Porto (2-0) e Marítimo (2-1) deixaram os ‘azuis’ sem pontos no arranque do campeonato, mas Petit expressou que os jogadores “estão a treinar para serem mais eficazes”, embora o resultado com os insulares não estivesse nos planos.