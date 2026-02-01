I Liga. Sporting CP - CD Nacional

O Sporting recebe o Nacional, este domingo, em partida da 20.ª jornada da I Liga com início previsto para as 18:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.

Sporting





O treinador Rui Borges assume que o Sporting quer “lutar por tudo” o que estiver ao seu alcance, mas recusou que esta seja a semana mais importante da época para os bicampeões nacionais de futebol.

O Sporting recebe o Nacional, este domingo, em partida da 20.ª jornada da I Liga, quatro dias após assegurar a passagem direta aos oitavos de final da Liga dos Campeões e antes de discutir, na quinta-feira, com o AFS, a passagem às meias-finais da Taça de Portugal e de visitar, em 09 de fevereiro, o líder do campeonato, o FC Porto.





Nacional





O treinador do Nacional, Tiago Margarido, perspetivou um jogo "extremamente difícil" frente ao bicampeão nacional Sporting, este domingo, salientando que o adversário na 20.ª jornada da I Liga de futebol é uma "equipa fortíssima".



"Será, obviamente, um jogo extremamente difícil para nós, mas também temos as nossas mais-valias. Vamos tentar explorar os pontos menos bons do Sporting e acreditamos que podemos levar pontos de Alvalade", revelou o 'timoneiro' dos madeirenses, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.



Após uma goleada moralizadora frente ao Rio Ave (4-0), o emblema insular chega confiante ao duelo com os 'leões', sendo que a estratégia passa por jogar um "futebol positivo" e "criar desconforto" ao atual segundo classificado do campeonato.









“O Sporting não fica contente com uma Taça [de Portugal]. Fica contente, sim, por lutar por tudo. Quer lutar por tudo”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete, quando questionado sobre a importância da semana que tem pela frente.