I Liga. Vitória Guimarães - Estoril Praia

O Vitória de Guimarães, 18.º e último classificado, sem pontos, recebe o Estoril Praia, oitavo, com um, em desafio da segunda jornada da I Liga portuguesa, agendada para este sábado, às 18h00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.

Vitória:

O treinador Luís Pinto afirmou hoje que o Vitória de Guimarães precisa de refletir a sua identidade e jogar com agressividade na receção ao Estoril Praia, no sábado, para a segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Temos de conseguir o que falei acerca da identidade do clube na semana passada. Temos de ter isso dentro do campo. Temos de ser capazes em duelos individuais, de simplificar as nossas ações defensivas, de ser mais agressivos e vivos em todos os pormenores do jogo. Essa é a primeira parte a aprender do jogo anterior”, realçou, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 18:00.





Estoril:

O treinador do Estoril Praia revelou que a equipa está inconformada com o empate na jornada inaugural da I Liga de futebol, frente ao Estrela da Amadora, e vai procurar responder na visita ao Vitória de Guimarães.



O treinador escocês, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da segunda jornada da I Liga, no sábado, destacou a “muita qualidade” do Vitória de Guimarães e, por isso, antecipa “um bom jogo” diante da formação agora orientada por Luís Pinto.



