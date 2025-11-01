I Liga. Vitória SC - SL Benfica

O Vitória de Guimarães, 11.º classificado da I Liga portuguesa, com 11 pontos, recebe o Benfica, terceiro, com 21, em partida da 10.ª jornada, agendada para as 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

Vitória SC

O treinador Luís Pinto afirmou que o Vitória de Guimarães tem de se apresentar com “respeito, humildade e coragem” para ombrear com o Benfica, no encontro da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.



Ciente da dimensão física dos ‘encarnados’, o técnico de 36 anos reconheceu que os duelos pela bola vão ter “impacto no jogo” e reconheceu que a equipa minhota tem de se apresentar “corajosa e ‘soltinha’", para jogar “a um nível muito alto” diante de um candidato ao título nacional, terceiro da tabela, com 21 pontos.



No 11.º lugar do campeonato, com 11 pontos, os vimaranenses regressam ao Estádio D. Afonso Henriques, ‘palco’ no qual ainda se encontram invictos, após o desaire no terreno do Famalicão (2-0), que começou a materializar-se com um golo de Mathias de Amorim, aos 41 minutos, numa fase em que a sua equipa deveria ter recuado face à supremacia contrária.







SL Benfica

O treinador José Mourinho alertou hoje para a dificuldade de jogar em casa do Vitória de Guimarães, adversário do Benfica na 10.ª jornada da I Liga de futebol, apesar da “enorme ambição” em vencer o duelo.

“Jogar em Guimarães é sempre difícil. Ainda estamos no período do campeonato em que a classificação não reflete o verdadeiro valor das equipas. Seguramente, o Vitória não vai acabar na posição em que está e, como quase sempre, vai acabar na parte alta da tabela. Não jogaram para a Taça da Liga e tiveram a semana toda para preparar o jogo. A fadiga existe, não é fictícia, mas o Benfica joga para ganhar sempre. Vamos com enorme ambição, mas conscientes das dificuldades”, frisou.Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, no auditório do centro de treinos dos ‘encarnados’, José Mourinho apontou que os jogadores mais novos no clube “precisam de ser acordados para a realidade do que é jogar em Guimarães”.