Japão e Croácia defrontam-se nos oitavos de final do Mundial. A vice-campeã do mundo vai jogar contra a sensação deste campeonato do mundo, o Japão, que derrotou na fase de grupos a Alemanha e a Espanha. A partida tem início às 15h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1 Mundial.