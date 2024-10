João Neves dá "sempre o melhor" e diz não ter lugar "reservado" na seleção

O médio João Neves afirmou hoje que vai continuar a dar o "melhor" para atuar mais vezes na seleção portuguesa de futebol e confessou que ainda não sente que tem lugar garantido nos convocados de Roberto Martínez.



"Vejo sempre a convocatória da seleção para ver se o meu nome está lá. A seleção tem jogadores incríveis, ainda mais na minha posição, a meio-campo, por isso vou sempre ver se está lá o meu nome. Tenho sido convocado e espero continuar a ser", afirmou João Neves, que no dia 16 de outubro cumpre um ano desde que se estreou por Portugal.



O jogador de 20 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do arranque dos trabalhos da equipa das `quinas`, que vai defrontar Polónia e Escócia na Liga das Nações.