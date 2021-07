Jogos Olímpicos. A cerimónia de abertura acompanhada ao minuto

Começam esta sexta-feira os Jogos Olímpicos de Tóquio, um ano depois do previsto. A cerimónia de abertura no Estádio Nacional da capital japonesa, que decorre debaixo de apertadas restrições, por causa da pandemia, é aqui acompanhada ao minuto.

11h37 - Japoneses ‘sentem’ Cerimónia de Abertura à porta do Estádio Nacional



Centenas de japoneses concentraram-se hoje fora do Estádio Nacional de Tóquio para celebrar, à distância, os Jogos Olímpicos dos quais estão arredados, tirando fotos a exibindo sorrisos de ocasião junto aos cinco ‘anéis’ do maior acontecimento desportivo mundial.



“Estou muito triste por não poder entrar na cerimónia de abertura e, sobretudo, pelo facto dos japoneses e cidadãos de todo o mundo não poderem participar nesta festa”, disse Miura Nishkvo à agência Lusa.



Este colecionador, de 49 anos, veio de Saga, “a mais de 1.000 quilómetros de Tóquio”, para trocar pins “de todas as nações”, alimentando a ilusão de, assim, “ajudar a esbater um pouco a frustração de não ter a oportunidade de conviver com cidadãos de todo o planeta”.



Veio expressamente para a capital nipónica em 17 de julho e promete “ficar até ao fim”, cumprindo assim a sua “sexta ou sétima” participação olímpica, um “hábito” que junta ao de acompanhar, presencialmente, os Mundiais de futebol.



“Estes Jogos não vão ser bons e isso entristece-me, pois é mau para a imagem internacional do Japão”, concluiu, enquanto faz questão de dar, em troca, um pin a uma jornalista da Bósnia-Herzegovina que lhe tinha oferecido um seu.







11h04 - Frederico Morais falha os Jogos Olímpicos

Estão confirmados 91 casos de infetados entre os residentes da Aldeia Olímpica, desde o início de julho.



O imperador Naruhito é o terceiro na linhagem a abrir Jogos Olímpicos, depois do avô, Hirohito, em 1964 e 1972, e do pai, Akihito, que esteve nos Jogos de Inverno de 1998.

A ordem do desfile

A delegação da Grécia será a primeira na parada. Uma tradição. Segue-se a equipa olímpica de refugiados e os países na ordem ditada pela língua japonesa, até entrar a França, que organizará Paris2024, Estados Unidos, com Los Angeles2028, e o Japão, por último.



No dia de arranque dos Jogos Olímpicos, há registo de mais 1359 casos de Covid-19 na capital japonesa, a braços com uma vaga de infeções. Na véspera haviam sido reportados 1979 infeções, o número diário mais elevado desde janeiro. Em 168.º entra Portugal, com Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio, em 2016, e Nelson Évora, ouro em Pequim, em 2008, como porta-estandartes, pela primeira vez em duplas – o que visa promover a igualdade de género.



Cerca de duas dezenas de atletas lusos marcam então presença num desfile que viu reduzido o número de atletas permitidos. Uma vez mais, por causa da pandemia.

A mensagem de Costa à delegação portuguesa...







No dia de arranque oficial dos @JogosOlimpicos #Tokyo2020 envio uma mensagem de orgulho e confiança a toda #EquipaPortugal. Vestem as cores da nossa bandeira e percorre-vos no sangue a coragem, a determinação e a dedicação. Acreditamos na vossa vontade de vencer. #LetsGoPortugal — António Costa (@antoniocostapm) July 23, 2021

"As incertezas e dificuldades impostas pela pandemia reforçam o nosso apoio a toda a Delegação e demonstram a vossa excecional capacidade de superação. Os Portugueses acompanham-vos entusiasticamente. Acreditamos no vosso sucesso. Partilhamos os mesmos sonhos. Boa sorte!", escreve adiante António Costa. O primeiro-ministro recorreu esta sexta-feira ao Twitter para endereçar "uma mensagem de orgulho e confiança" à delegação de atletas portugueses."As incertezas e dificuldades impostas pela pandemia reforçam o nosso apoio a toda a Delegação e demonstram a vossa excecional capacidade de superação. Os Portugueses acompanham-vos entusiasticamente. Acreditamos no vosso sucesso. Partilhamos os mesmos sonhos. Boa sorte!", escreve adiante António Costa.

... e a mensagem de Rosa Mota

A campeã olímpica da maratona em Seul em 1988 enviou também esta sexta-feira uma mensagem aos atletas portugueses, afirmando acompanhá-los com "todo o espírito".



"Dadas as circunstâncias da Covid-19, optei por ficar em casa, mas todo o meu espírito estará convosco. Esperando que possam ter uma experiência olímpica tão boa quanto as duas que eu tive", declarou Rosa Mota, em mensagem divulgada pelo Comité Olímpico de Portugal.



Rosa Mota lembra assim a presença junto da missão portuguesa em todos os Jogos desde Atlanta, em 1996, na sequência de uma carreira em que conquistou o ouro, em 1988 e, quatro anos antes, o bronze em Los Angeles.

As medalhas portuguesas



Portugal tem 24 Medalhas olímpicas repartidas por nove modalidades.

O surfista testou positivo à Covid-19. Deveria viajar hoje para o Japão, tendo em vista juntar-se a Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot e completar o histórico grupo de atletas portugueses que asseguram a estreia.

O Comité Olímpico de Portugal e a Federação Portuguesa de Surf já manifestaram total apoio a Frederico Morais.

A cerimónia de abertura tem início marcado para 12h00 de Lisboa, 20h00 em Tóquio. Sem público.

O repórter João Miguel Nunes, um dos enviados especiais da RTP ao Japão, descreveu o ambiente desta sexta-feira em Tóquio, antes da cerimónia.

A presidente dos Jogos, Seiko Hashimoto, prometeu uma cerimónia "solene", num evento marcado pela vontade de mostrar uma "recuperação e reconstrução", depois do terramoto e do tsunami de 2011, mas sobretudo perante a pandemia da Covid-19.

Várias polémicas marcaram a véspera da abertura oficial dos Jogos Olímpicos. Casos de racismo, sexismo e até a amamentação de filhos de atletas estão a causar embaraço à organização.

E um dos diretores da cerimónia de abertura foi mesmo afastado.