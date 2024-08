Jogos Olímpicos. Jordan Chiles tem de dar bronze a Ana Barbosu

O Comité Olímpico Internacional anunciou hoje a decisão ao recurso imposto pela ginasta da Roménia.



Na final do solo, Barbosu obteve 13,700 pontos, ficou na terceira posição, atrás de Rebeca Andrade e Simone Biles. Quando a romena já festejava, a norte-americana Jordan Chiles protestou a nota obtida.



Os juízes corrigiram e deram-lhe 13,766 passando, assim, para a terceira posição.



A equipa romena recorreu com o argumento de que a reclamação de Chiles foi apresentada fora do tempo limite permitido.



O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou que a pontuação da norte-americana deve ser restabelecida e Ana Barbosu passou a ser medalha de bronze na ginástica artística.