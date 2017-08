O Benfica junta-se ao Sporting e ao Rio Ave no topo da tabela classificativa da I Liga, com nove pontos. A equipa de Rui Vitória venceu a equipa do Belenenses por cinco bolas a zero, todos marcados durante a primeira parte do encontro. Na segunda parte o Benfica que podia ter dilatado por várias vezes o resultado, devido às inúmeras oportunidades que desperdiçou. Os golos encarnados foram marcados por Jonas (2’, 90’ e 93’), Eduardo Salvio (28’) e por Haris Seferovic (33’).