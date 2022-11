Danilo falha o próximo jogo e poderá também não estar disponível para o encontro frente à Coreia do Sul, o último da fase de grupos.Assim sendo, Fernando Santos deverá optar entre Pepe ou António Silva para fazer dupla com Rúben Dias no eixo da defesa.

Danilo junta-se a Otávio, que também está lesionado e deve falhar o jogo de segunda-feira.







Reveja a conferência de impresa da seleção este domingo: