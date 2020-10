Liga das Nações. França - Portugal

O detentor do título da Liga das Nações, Portugal, e a França, campeão mundial, disputam esta noite a liderança do Grupo 3 da competição Liga das Nações de futebol, naquele que promete ser o encontro mais difícil da seleção lusa no acesso à fase final.

As duas seleções vão subir ao relvado do Stade de France, de grande memória para o lado português, empatados na liderança do agrupamento com seis pontos.





A equipa gaulesa tem o rótulo de favorita devido ao excelente momento que está a passar e de ter o estatuto de atual campeão mundial, mas Portugal quer mostrar que está nesta competição com toda a garra e com vontade que o sonho é o palmarés mundial.





O França-Portugal está agendado para as 19:45 (20:45 horas locais) deste domingo e terá arbitragem do espanhol Carlos Del Cerro Grande.





Um jogo com transmissão garantida na RTP 1 e Antena 1.