Lillestrom - Torreense

O Torreense estreia-se na Liga Europa, num duelo inédito frente aos noruegueses do Lillestrom, que regressam às competições europeias 26 temporadas de depois.

Será o primeiro jogo internacional do atual vencedor da Taça de Portugal, orientado por Luís Tralhão, perante um adversário comandado pelo norueguês Hans Erik Odegaard.



A estreia da formação de Torres Vedras nas provas da UEFA acontece nos arredores de Oslo, antes do primeiro jogo "em casa emprestada", o Estádio Municipal de Leiria, onde o Torreense enfrentará os ingleses do Sunderland em 15 de outubro.

