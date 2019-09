A seleção portuguesa de futebol somou terça-feira o segundo triunfo no Grupo B de apuramento para o campeonato da Europa de 2020, ao golear a Lituânia por 5-1, em Vílnius, com Cristiano Ronaldo como protagonista. O ‘capitão’ marcou quatro golos, aos 28, 62, 65 e 76, o primeiro de penálti e o segundo a meias com o guarda-redes Setkus, para um total de 93 por Portugal, e William Carvalho apontou o quinto, aos 90+2, enquanto Andriuskevicius faturou aos 28 para os locais. O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (oito em quatro), Sérvia (sete, em cinco). O Luxemburgo (quatro, em cinco) e Lituânia (um, em cinco). (Foto: EPA)