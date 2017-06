A seleção portuguesa de futebol de sub-21 faz contas fáceis, embora difíceis de concretizar, a pensar no apuramento: Portugal tem de vencer e de marcar pelo menos quatro golos para poder sonhar com a passagem às meias-finais do Europeu. Os quatro golos permitem a Portugal ficar com mais golos marcados do que a Eslováquia, segunda no grupo A. No entanto, os sub21 não podem sofrer mais do que um golo de modo a manter a vantagem sobre os eslovacos.