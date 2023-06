Manchester City sagra-se campeão europeu pela primeira vez ao bater Inter na final

Os ingleses do Manchester City sagraram-se campeões europeus de futebol pela primeira vez, ao vencerem os italianos do Inter Milão por 1-0, na final da edição 2022/23 da Champions, em Istambul, na Turquia. O espanhol Rodri marcou, aos 68 minutos, servido pelo português Bernardo Silva, o golo da formação comandada por Pep Guardiola, que já tinha somado dois cetros ao comando do FC Barcelona (2008/09 e 2010/11). O City, que contou no ‘onze’ com Rúben Dias e Bernardo Silva, junta a Liga dos Campeões à Premier League e à Taça de Inglaterra, alcançando um ‘treble’ que em Inglaterra só tinha sido conseguido pelo Manchester United, em 1998/99.