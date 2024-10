Mão cheia de golos do FC Porto ao Aves

O FC Porto aplicou uma mão cheia de golos ao vencer por 5-0 na visita ao AVS ,no encerramento da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol. O médio Nico González inaugurou o marcador, aos 22 minutos, e o compatriota assinou um 'hat-trick' aos 32, 38 e 45+1, chegando aos 11 golos pelos 'dragões' esta temporada, sete dos quais no campeonato, antes de o jovem Rodrigo Mora, de 17 anos, marcar o seu primeiro tento pela equipa principal e fixar o resultado, aos 88. Os portistas, que alcançaram o triunfo mais dilatado da época, seguem no segundo lugar, com 24 pontos, a três do líder Sporting, enquanto o AVS averbou o quarto encontro consecutivo sem ganhar na competição, em que ocupa a 12.ª posição, com nove pontos.

