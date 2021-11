O golo só surgiu no início da segunda parte. Joel Tagueu (Marítimo) rematou de ângulo dificil e inaugurou o marcador no Funchal. Aos 78', Stefano Beltrame ampliou para 2-0, num golo de livre direto. Com este triunfo e depois de nove jogos sem vencer, o Marítimo deixou a zona de despromoção, soma 10 pontos, menos um do que o Paços de Ferreira, que somou o oitavo jogo consecutivo sem vencer na I Liga.