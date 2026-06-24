Marrocos venceu o já eliminado Haiti, por 4-2, em jogo da última jornada do Grupo C e qualifica-se para os 16 avos de final do Mundial de 2026.
Reportagem
Desporto
Marrocos avança para os 16 avos de final
RTP
Marrocos esteve a perder por duas vez com o Haiti, culpa de um autogolo de Yassine Bounou (10 minutos) e um ‘golaço’ de Wilson Isidor (43), mas deu a volta, com tentos de Achraf Hakimi (39), Ismael Saibari (45+1) e dos suplentes Soufiane Rahimi (78) e Gessime Yassine (88).
Os africanos, quartos classificados em 2022, apuraram-se como segundos classificados, com os mesmos sete pontos do Brasil, mas pior diferença de golos (6-3 contra 7-1), enquanto o Haiti terminou a sua participação a zero, como em 1974.