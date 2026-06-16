Maxi Araújo evita derrota do Uruguai frente à Arábia

Em Miami Gardens, Abdulelah Al-Amri, defesa do Al Nassr, colocou os sauditas em vantagem, aos 41 minutos, mas Maxi Araújo restabeleceu a igualdade, aos 80, coroando o ascendente dos sul-americanos na segunda parte, que muitas vezes esbarrou na exibição inspirada do guarda-redes saudita Mohammed Al-Owais.



O resultado deixa todas as seleções do Grupo H empatadas com um ponto, depois do ‘nulo’ entre Espanha e Cabo Verde, no outro encontro da ronda inaugural.



O Uruguai, que apresentou de início com Maxi Araújo e com os antigos jogadores da I Liga lusa Darwin Núñez, ex-Benfica, e Manuel Ugarte, ex-Famalicão e Sporting, e com Rodrigo Zalazar, que vai transitar do Sporting de Braga para o Sporting no banco, entrou melhor no desafio e criou perigo logo aos cinco minutos, num remate do jogador dos 'leões' travado por Al-Owais.



Contudo, os sauditas equilibraram progressivamente a partida e começaram a ameaçar com frequência crescente a baliza de Fernando Muslera, que evitou o golo em várias ocasiões antes de ser batido aos 41 minutos, quando Al-Amri aproveitou uma recarga na sequência de um pontapé de canto.



O experiente selecionador uruguaio Marcelo Bielsa reagiu ao intervalo, retirando Darwin Núñez e Matías Viña, e lançando Juan Sanabria e Agustín Canobbio, tendo a equipa regressado mais agressiva para a segunda parte, empurrando a Arábia Saudita para junto da sua área.



Federico Viñas dispôs de várias oportunidades, Manuel Ugarte acertou no poste, aos 60 minutos, e Federico Valverde esbarrou repetidamente em Al-Owais, que estabeleceu um novo máximo de defesas de um guarda-redes nesta edição do Mundial, com nove intervenções.



O guardião saudita, atualmente treinado pelo português José Peseiro no Al-Ula, parecia encaminhar a sua seleção para a quinta vitória em fases finais, mas acabou traído aos 80 minutos, quando defendeu um primeiro remate de Viñas e viu Maxi Araújo surgir na recarga para empatar.



Até final, o Uruguai pressionou em busca da reviravolta, porém Al-Owais voltou a negar o golo a De la Cruz e Valverde nos descontos, impondo a igualdade.



Na próxima jornada do Grupo H, os sauditas enfrentam e Espanha e o Uruguai defronta Cabo Verde.



Jogo no Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.



Arábia Saudita - Uruguai, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Abdulelah Al-Amri, 41 minutos.



1-1, Maxi Araújo, 80.



Equipas:



- Arábia Saudita: Mohammed Al-Owais, Saud Abdulhamid (Ali Lajami, 90+2), Abdulelah Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi (Abdullah Al-Hamdan, 90+2), Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, 63), Mohammed Abu Al-Shamat (Nawaf Boushal, 81), Feras Al-Brikan (Alaa Al-Hejji, 90+2) e Salem Al-Dawsari.



Selecionador: Georgios Donis.



- Uruguai: Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña (Juan Sanabria, 46), Manuel Ugarte (Nicolás De la Cruz, 72), Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maxi Araújo (Brian Rodríguez, 81), Darwin Núñez (Agustín Canobbio, 46) e Federico Viñas (Rodrigo Aguirre, 90).



Selecionador: Marcelo Bielsa.



Árbitro: Maurizio Mariani (Itália).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Abdulelah Al-Amri (44).



Assistência: 62.764 espectadores.