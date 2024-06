Ministro confirma que não vai haver "Casa de Portugal" nos Jogos Olímpicos de Paris

O anterior governo chegou a comprometer-se com um apoio de 420 mil euros, mas a falta de outros apoios levou o Comité Olímpico de Portugal a desistir da ideia. O projecto envolvia o Turismo de Portugal e a AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo.Pedro Duarte esteve em Paris, no âmbito das comemorações do Dia de Portugal, onde colocou uma coroa de flores no Busto de Camões.O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, disse que os emigrantes portugueses espalhados pelo mundo são um "farol" para as políticas migratórias em Portugal e acrescenta que o país precisa de imigrantes e deve acolhê-los: por motivos humanitários mas também para o desenvolvimento económico. Pedro Duarte considerou ainda que Portugal não está a fechar portas à imigração.