Moreirense faz reviravolta e vence Gil Vicente por 3-2

O Moreirense venceu por 3-2 depois de ter estado a perder por dois golos em jogo de abertura da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. Touré inaugurou o marcador para os visitantes no primeiro tempo. Jorge Aguirre dilatou a vantagem no recomeço após o intervalo (0-2). Guilherme Schettine relançou o jogo ao minuto 65, fazendo o 1-2 na partida. Coube a Dinis Pinto empara 2-2 aos 70'. Luís Asué marcou o 3-2 e a reviravolta estava concretizada. A formação de Moreira de Cónegos está em sétimo lugar, com 17 pontos, e o Gil Vicente está no 10.º lugar, com 10 pontos.